Аксенов отменил все ограничения по коронавирусу в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом отменил все ограничительные меры, введенные в республике в связи с пандемией коронавируса, документ опубликован на правительственном портале РК.

"Признать утратившими силу указы главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", - говорится в указе Аксенова.

Также документ отменяет действие всех указов, которыми вводились изменения в изначальный документ. Последний из них был принят в декабре 2022 года.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщило в пятницу, что за 25 мая на территории республики зарегистрировано 25 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за период пандемии выявлено 217,1 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки госпитализировано восемь пациентов (всего в пандемию - 64 тыс. человек).