Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

В Крыму отменен ковид-запрет на массовые мероприятия

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов отменил запрет на массовые мероприятия, введенный в условиях пандемии, изменив свой указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, сообщил сайт правительства региона.

"Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. При этом при проведении массовых мероприятий должно обеспечиваться соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отменяется требование о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, о режиме изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19, усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Крыму действует с 17 марта 2020 года. Основные ограничения были отменены весной 2022 года.

Роспотребнадзор 1 июля разрешил регионам отменить все ранее введенные из-за COVID-19 ограничения. 9 июля лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков потребовал от властей Москвы отменить запрет на уличные акции, ссылаясь на решение Роспотребнадзора. В мэрии отказались это делать до тех пор, пока ВОЗ не объявит о завершении пандемии.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов Роспотребнадзор ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России выявлена оспа обезьян

В России выявлена оспа обезьян

Торги бумагами Petropavlovsk на LSE приостановлены по просьбе компании

Аналитики спрогнозировали спад продаж легковых машин в России в 2022 году на 28%

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Экс-мэр Владивостока осужден по второму делу

Экс-мэр Владивостока осужден по второму делу

Пропавший почти неделю назад в кузбасской шахте горняк найден живым

Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

CEO АФК "Система" назначен управляющий партнер корпорации Ситдеков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });