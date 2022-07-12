В Крыму отменен ковид-запрет на массовые мероприятия

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов отменил запрет на массовые мероприятия, введенный в условиях пандемии, изменив свой указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, сообщил сайт правительства региона.

"Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. При этом при проведении массовых мероприятий должно обеспечиваться соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отменяется требование о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, о режиме изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19, усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Крыму действует с 17 марта 2020 года. Основные ограничения были отменены весной 2022 года.

Роспотребнадзор 1 июля разрешил регионам отменить все ранее введенные из-за COVID-19 ограничения. 9 июля лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков потребовал от властей Москвы отменить запрет на уличные акции, ссылаясь на решение Роспотребнадзора. В мэрии отказались это делать до тех пор, пока ВОЗ не объявит о завершении пандемии.