Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для прибывающих из-за границы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил требование о заполнении анкеты о COVID-19 для прибывающих в Россию из-за границу. Такое постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на официальном портале правовой информации.

Признаны утратившими силу пункты о том, что гражданам России нужно заполнить анкету "прибывающего на территорию РФ до прибытия на территорию РФ в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ".

Также отменяется аналогичное требование для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, теперь предлагается проводить выборочное тестирование на коронавирус только среди граждан, прибывших из стран, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Глава ФСВТС не видит снижения спроса на российское оружие

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Курс евро поднялся выше 110 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });