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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Спецпредставитель правительства КНР призвал Европу устранить причины конфликта на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с госсекретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом в Берлине призвал европейские страны устранить коренные причины кризиса вокруг Украины и создать условия для мирных переговоров, сообщил МИД КНР.

"Все стороны должны начать с собственных позиций и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - призвал Ли Хуэй.

Он добавил, что Пекин готов поддерживать тесные контакты с Германией по этому вопросу.

Михаэлис заявил, со своей стороны, что Германия высоко оценивает активные усилия Китая по смягчению кризиса на Украине. По его словам, Берлин готов укреплять диалог с Пекином по ряду крупных международных и региональных проблем, включая конфликт на Украине, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

КНР Ли Хуэй Европа Украина
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