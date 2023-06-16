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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к мирным переговорам по Украине на реалистичных условиях, но сегодня предпосылок для этого нет, заявила "Интерфаксу" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала мирные инициативы Китая, стран Африки и другие.

"Мы внимательно относимся к всевозможным инициативам, выдвигаемым отдельными государствами, группой государств, внимательно их изучаем. Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях", - сказала Матвиенко.

"Но на мой взгляд, сегодня нет предпосылок, для того чтобы можно было всерьез говорить о каких-либо мирных переговорах, потому что, в первую очередь, это не позволит Запад", - считает спикер Совета Федерации.

По ее словам, "коллективный Запад, Соединенные Штаты по полной вложились в украинский конфликт, загрузили свой военно-промышленный комплекс", а Киев "абсолютно несамостоятелен в принятии решений".

"Даже если допустить, что Киев захотел сесть за стол переговоров, ему никто этого сделать не позволит", - полагает Матвиенко.

При этом, отметила она, есть и такой аспект, как репутация президента США Джо Байдена, который вступает в предвыборную гонку, и "ему нужны репетиционные выигрыши, мифические победы, которые они ожидают и которые невозможны никогда в отношении России".

"Мы готовы вести со всеми нашими партнерами переговоры, но есть четкое понимание, что сегодня Запад не позволит Киеву вести какие-либо переговоры", - сказала Матвиенко.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Валентина Матвиенко Запад Китай Африка Украина Джо Байден США
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