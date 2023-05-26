WSJ сообщила о предложении Китая Европе согласиться сохранить за Россией новые территории

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе турне по Европе заявил европейским правительствам, что им нужно призвать к прекращению огня на Украине с сохранением за Россией новых территорий, вошедших в ее состав, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Издание отметило, что дипломат, назначенный реализовывать мирный план Пекина по Украине, передал четкое послание: союзникам США в Европе следует заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив в распоряжении России небольшие территории Украины, которые она сейчас занимает.

Источники WSJ говорят, что он также призвал европейские страны "как можно скорее прекратить конфликт между Россией и Украиной, прежде чем он распространится дальше".

Кроме того, Ли Хуэй рекомендовал европейским государствам "рассмотреть Китай как экономическую альтернативу Вашингтону".

Однако представители европейских правительств отвечали китайскому спецпредставителю, что не видят перспектив урегулирования ситуации без вывода российских войск.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска", - сказал газете дипломат, который беседовал с Ли Хуэем.

По его словам, представителю КНР также заявили, что "невозможно отделить Европу от Америки", и что Европа не прекратит поддержку Украины.

При этом европейские чиновники признали, что еще "слишком рано отвергать усилия Пекина" по урегулированию кризиса.

Ли Хуэй в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. 26 мая он проведет в Москве встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, а также его примет глава МИД Сергей Лавров.

Власти Германии же в ходе этого турне обратились к правительству Китая с призывом оказать влияние на России и убедить ее немедленно и полностью вывести войска с Украины, сообщили западные СМИ со ссылкой на представителя МИД ФРГ. Он назвал переговоры Ли Хуэяя и госсекретаря МИД Андреаса Михаэлиса "интенсивными" и сообщил, что стороны условились продолжать диалог по ситуации вокруг Украины.

Также в Берлине заявили Ли Хуэю, что Китаю следует воздержаться от поставок вооружений России.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.