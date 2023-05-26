Причиной смерти жителя Белгородской области при нападении диверсантов стал выстрел в голову

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что житель Грайворонского городского округа был застрелен во время нападения на регион украинских диверсантов.

"Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона (самообороны - ИФ)", - сказал Гладков в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что семья погибшего получит выплаты из областного бюджета. "В связи с тем, что он не военнослужащий, ему не положены федеральные выплаты, но мы из областного бюджета, как и всем военнослужащим, выплатим 3 млн рублей", - сообщил губернатор.

Он добавил, что несовершеннолетней дочери погибшего будут выплачивать ежемесячно 50 тысяч рублей до достижения 21 года, как и всем детям погибших в СВО.

В понедельник 22 мая Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

Сообщалось, что в результате действий диверсантов ранения получили 13 гражданских лиц. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

Позднее Гладков сообщил о гибели жителя села Козинка от действий украинских военных.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".