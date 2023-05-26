Пять районов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за минувшие сутки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за истекшие сутки территории пяти районов региона подвергались обстрелам с украинской стороны, пострадавших нет.

"Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. Так, в поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. А в селе Головино один квадрокоптер сбили, пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка в очередной раз работала артиллерия, всего было выпущено 12 снарядов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Волоконовский район был обстрелян 12 раз. "Из них по хутору Старый было выпущено 8 минометных снарядов и 4 минометных снаряда упало рядом с селом Тишанка. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

Наибольшее число обстрелов пришлось на Грайворонский городской округ.

"Грайворонский округ был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка - всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров", - проинформировал губернатор.

По Грайворону было выпущено три снаряда, повреждено пять частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы и фасады, а также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло один легковой автомобиль.

"В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате чего одно домовладение разрушено полностью, еще в двух выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Также взрывной волной зацепило здание магазина и Дома культуры - выбиты стекла. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты", - уточнил глава региона.

По его данным, Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией.

"Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз.

"Из миномета и артиллерии обстреливали село Сурково, всего зафиксировано 17 снарядов (прилетов - ИФ), пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке дронов, артиллерии и минометов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА есть повреждение фасада сельхозпредприятия, пострадавших нет. Еще два беспилотника упали в поле, без пострадавших и разрушений. Также по селу работала артиллерия и минометы, в результате в двух частных домовладениях посечены фасады и выбиты стекла", - сообщил губернатор.

Он добавил, что по селу Муром в Шебекинском городском округе зафиксированы прилеты семи артиллерийских снарядов.

"Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Незначительные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: осколками посечены кровля и заборы. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино", - уточнил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.