Временные правила перевозок на Восточном полигоне продлят до конца года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить действие временных правил очередности перевозок на Восточном полигоне до конца года, их срок истекает 1 июля, сообщает газета"Коммерсантъ". По ее данным, решение принято на заседании президиума правкомиссии по транспорту 26 мая.

Как пояснили изданию в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, большинство участников заседания высказались за их продление. "По результатам обсуждения предложение о продлении до конца года действия временных правил было поддержано",- добавили там. Такое решение предлагал глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров на итоговом правлении монополии в середине февраля.

В марте 2022 г. действовавшие на Восточном полигоне правила недискриминационного доступа (ПНД), дававшие приоритет прежде всего экспортным сырьевым грузам, были приостановлены и заменены временными правилами. Те были направлены на высвобождение мощностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь, в приоритете также оказывались внутрироссийские перевозки, отправки грузов предприятий, потерявших европейские рынки сбыта, и т.п.

По данным РЖД, с начала действия временных правил по конец 2022 г. перевозки неугольных грузов на Восточном полигоне выросли на 3,5% к 2021 г., в том числе на 45,5% увеличились перевозки цветных металлов, химикатов и бумаги, на 40,2% – контейнеров, а более 700 предприятий впервые смогли отправить свою продукцию в восточном направлении.

В первоначальной редакции временных правил весь экспортный уголь, включая тот, что вывозится из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в гарантированном объеме по поручениям президента РФ, оказался в предпоследней категории очередности. Ранее он занимал основные мощности Восточного полигона. Экспортные отгрузки угля из этих регионов резко просели, после чего угольщики добились восстановления приоритета этих отправок. По итогам первого квартала 2023 г. уголь продолжил занимать 70% от экспортного грузопотока на Восточном полигоне. РЖД отмечали, что если во втором квартале переместить уголь, едущий на экспорт по поручениям президента и правительства, из третьей в общую для угля шестую категорию очередности, можно на 2 млн тонн увеличить вывоз более высокодоходных грузов, нарастить ВВП на 25 млрд руб. и увеличить доходы РЖД на 1 млрд руб.

Как следует из материалов РЖД, на которые ссылается издание, в прошлом году во временные правила был внесен ряд изменений, в частности, приоритизация экспортных перевозок угольных компаний и повышение приоритета для коксующегося угля и антрацита (в результате доля коксующегося угля в угольном экспорте на восток выросла с 36% в 2022 г. до 48% в 2023 г.). Также был снижен приоритет транзитных контейнерных перевозок из недружественных стран, в результате чего на май 2023 г. транзит контейнеров между недружественными странами не согласовывается, а объем транзита контейнеров из дружественных стран в недружественные упал более чем на 50%. В конце марта было принято решение о приоритете для лесной продукции: в мае принято на 96% больше заявок на перевозку от предприятий-производителей ЛПК по спискам Минпромторга. 4 мая введен повышенный приоритет внутри контейнерных перевозок для экспорта сельскохозяйственных и продовольственных грузов, для перевозок грузов, связанных с формированием государственного материального резерва, и для транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных межправсоглашениями.

По информации собеседника газеты, знакомого с ситуацией, с 2024 г. все же планируется вернуться к ПНД, отказавшись от временных правил. Однако в ПНД предлагается учесть все решения, закрепленные во временных правилах, что, по его словам, приведет их к полному сближению.