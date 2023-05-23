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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Вильфанд сообщил о приходе лета в несколько регионов России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Летняя погода на 7-14 градусов выше нормы прогнозируется в ряде регионов севера европейской части России, в Приволжье и на Урале - до конца недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Лето сейчас пришло в целый ряд регионов нашей страны. Сейчас температура с 24 по 27 мая в Ненецком автономном округе - самый север европейской части страны - температура на 13-14 градусов выше нормы. И это означает, что максимальная температура будет 21-25, выше, чем в большинстве районов умеренной зоны европейской России", - сказал Вильфанд.

Также, как уточнил Вильфанд, очень высокая температура до конца недели прогнозируется в Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, в республике Карелия. Там температура в период с 24 по 26 мая будет на 6-8 градусов выше нормы и будет составлять плюс 22 - плюс 27 градусов.

"И потрясающая высокая температура в республике Коми - с 24 по 28 мая на 7-12 градусов выше нормы и максимальные значения будут в диапазоне плюс 24 - плюс 30 градусов", - уточнил Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе с 24 по 28 мая температура будет на 7-8 градусов выше нормы. От севера до юга Приволжья температура будет от плюс 25 - до плюс 31 градуса.

Также летняя погода прогнозируется на самом севере Уральского федерального округа – в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там до конца недели температура будет на 7-14 градусов выше нормы и будет составлять от плюс 23 до плюс 30 градусов. В Свердловской области - в центре Урала - температура воздуха поднимется до плюс 28 - плюс 31 градуса. "Настоящее лето", - отметил Вильфанд.

"Наиболее холодная погода в течение всех этих пяти дней по отношению к норме будет на юге Красноярского края, в Иркутской области и в Хакасии. Там температура ниже нормы на 4-5 градусов. И днем температуры невысокие, около плюс 15 градусов. Это холодно для этого региона", - добавил он.

Роман Вильфанд
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