Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Wikimedia оштрафована еще на 3 млн руб. за неудаление из "Википедии" запрещенной информации

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" информации, подлежащей удалению, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

В РоссииWikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и РоскомнадзорWikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и РоскомнадзорЧитать подробнее

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи о событиях специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины, происходивших в Харьковской области.

Это уже восьмой штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав на процессуальные нарушения при производстве, а также на отсутствие состава и события правонарушения.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Wikimedia Foundation Википедия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

В результате нового обстрела Шебекино число раненых выросло до девяти человек

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });