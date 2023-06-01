Wikimedia оштрафована еще на 3 млн руб. за неудаление из "Википедии" запрещенной информации

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" информации, подлежащей удалению, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи о событиях специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины, происходивших в Харьковской области.

Это уже восьмой штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав на процессуальные нарушения при производстве, а также на отсутствие состава и события правонарушения.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.