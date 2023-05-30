Подвариант коронавируса "Арктур" не получил значительного распространения в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Подвариант коронавируса "Арктур" не получил значительного распространения в РФ, сообщил директор ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

"Что мы видим по циркуляции (COVID-19 - ИФ) в РФ по геному: XBB - более 92%, "кракен" - практически половина от всего этого", - сказал Акимкин на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

По его словам, на "Арктур" приходится не более 1,5%.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ выявлено несколько случаев заболевания новым подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", который, по предварительным данным, является более заразным, но протекает в более легкой форме.