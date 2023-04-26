Роспотребнадзор назвал "Арктур" самым заразным подвариантом коронавируса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новый подвариант коронавируса "Арктур" является самым контагиозным из всех существующих, он может поражать большие группы, в России есть риски его распространения, сообщила телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, безусловно, мы видим риски распространения, они безусловно реализуются, но единственный способ защиты - это наша собственная защита, наша забота о здоровье. И, конечно же, для людей с ослабленным иммунитетом, и для тех, кто не хочет заболеть - это маска и чистые руки", - сказала она.

По данным ее ведомства, в стране все больше выявляют случаев заражения "Арктуром", в частности, они отмечены в Иркутской и Ростовской областях, Крыму и Москве.

Глава Роспотребнадзора также отменила, что в стране "несколько замедлился темп снижения (заболеваемости коронавирусом)".

"Предыдущие три недели темп снижения составлял 14-16% неделя к неделе. Эта неделя, прошедшая, первая, когда темп составил чуть меньше 10. То есть мы останавливаемся в снижении", - сказала .

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что ждут в конце мая всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванного "Арктуром". 26 апреля Попова сказала, что не видит необходимости введения каких-либо ограничений из-за этого подварианта.