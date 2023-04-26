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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день не нужны дополнительные ограничения из-за выявления в стране случаев заражения новым подвариантом коронавируса "Арктур", сообщила телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы никого не будем принуждать в этот раз. Мы не будем вводить каких-то дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется, - сказала она. - Все очень хорошо осведомлены о том, как нужно защититься".

18 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлено несколько случаев заражения новым подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", который, по предварительным данным, является более заразным, но вызывает заболевание в более легкой форме. В ведомстве ожидают подъема заболеваемости, вызванного "Арктуром", в конце мая.

Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова
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