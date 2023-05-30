Россияне с июня смогут приобретать по электронному сертификату сложные протезы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) можно будет потратить и на сложные протезы, сообщил представителям партии "Новые люди" министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Сейчас Минтруда держит на особом контроле сроки прохождения медико-социальной экспертизы, добавил он. По словам министра, экспертиза проводится в сроки, не превышающие 10 дней, а если гражданину требуется протезирование, то такой срок сокращен до трех дней. Особый контроль за этими сроками осуществляется и для участников специальной военной операции.

С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок установления инвалидности, который позволяет пройти экспертизу заочно, без личных визитов, только по документам из медицинской организации.

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - это исследование, проводимое специальной комиссией, по результатам которого выносится решение о признании гражданина инвалидом и установлении ему группы инвалидности.