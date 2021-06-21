В РФ появится возможность заочного признания гражданина инвалидом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В России будет доступна заочная форма признания гражданина инвалидом, эта мера поможет упросить процедуру, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ежегодно в медико-социальной экспертизе нуждается порядка 2,9 млн граждан, и поэтому прохождение экспертизы должно быть максимально удобно и упрощено. В этой связи мы начали работу по переводу медико-социальной экспертизы на заочный и обезличенный режим", - сказала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере в понедельник.

По ее словам, в текущем году в 12 регионах страны пройдет пилотный проект по апробации дистанционного прохождения медико-социальной экспертизы.

Вице-премьер напомнила, что в России - более 11,5 млн людей с инвалидностью. "Качество их жизни напрямую зависит от организации медико-социальной экспертизы и реабилитации", - отметила вице-премьер.

"До конца этого года между медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы будет обеспечен электронный документооборот. Это поможет существенно сократить сроки, избавит от лишних справок и позволит обращаться и получать результаты электронно через портал государственных услуг", - сказала Голикова.

Кроме того, по словам вице-премьера, с 27 сентября текущего года появится возможность пользоваться электронным сертификатом для получения отдельных видов средств реабилитации. "Это не только сократит сроки предоставления технических средств реабилитации, но и позволит их получать с учетом индивидуальных предпочтений и особенностей", - отметила она.

"В ближайшие два года мы разработаем и внедрим стандарты предоставления таких услуг (рекомендации по различным направлениям реабилитации) и подготовим специалистов. Проведем дообучение специалистов в регионах, оснащение оборудованием учреждений, консультационную поддержку родителей", - сообщила Голикова.

В связи с пандемией коронавируса в апреле 2020 года был принят временный порядок продления ранее установленной группы инвалидности, а также установления инвалидности впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности действует до 1 октября 2021 года, это позволяет исключить личное участие гражданина.

Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижении 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.