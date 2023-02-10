Россияне смогут проходить экспертизу на инвалидность дистанционно с 1 июня

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Проходить медико-социальную экспертизу дистанционно будет можно с 1 июня 2023 года, сообщила пресс-служба Минтруда. Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения. Его подготовили в связи с изменением правил установления инвалидности с 1 июля 2022 года.

Пройти экспертизу дистанционно разрешат гражданам, которые не согласны с решением местного бюро МСЭ и хотели бы привлечь региональных или федеральных экспертов к рассмотрению своей ситуации, объясни ли в ведомстве.

"С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок установления инвалидности, который позволяет пройти экспертизу заочно, без личных визитов, только по документам из медицинской организации. При этом выбрать формат проведения экспертизы можно еще в поликлинике. За полгода таким порядком воспользовались 1,1 млн человек, из них более 80% граждан выбрали заочный способ. Следующий шаг - упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ. С 1 июня 2023 года сделать это можно будет дистанционно", - уточнил через пресс-службу министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он добавил, что после утверждения приказа будет можно обратиться в бюро по месту жительства, и МСЭ организует возможность для дистанционного проведения экспертизы специалистами главного или федерального бюро. Это, по его словам, "позволит жителям не тратить время и средства на поездки в областной центр или в столицу".

Обжаловать решение можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения экспертизы. Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, непосредственно проводившее экспертизу, или непосредственно в главное бюро МСЭ по региону. Если и в главном (региональном) бюро получен отказ, гражданин вправе обжаловать его уже в федеральном бюро. Подать заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуги, сообщили в Минтруда.

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - это исследование, проводимое специальной комиссией, по результатам которого выносится решение о признании гражданина инвалидом и установлении ему группы инвалидности.