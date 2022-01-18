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В РФ дополнили список имплантов, доступных по ОМС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Перечень имплантов, устанавливаемых россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), дополнен тремя медицинскими изделиями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. В перечень добавлено три новые позиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Список имплантов дополнен биопротезом сердечного аортального клапана и протезом аорты из ксеноматериала, а также синтетическим материалом для эмболизации (избирательной закупорки) сосудов, используемого для помощи пациентам с гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением, сообщили в пресс-службе.

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