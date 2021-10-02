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Правительство упростило порядок получения техсредств реабилитации для инвалидов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Граждане с инвалидностью смогут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Отмечается, что в настоящее время дистанционно можно отправить только заявление, после чего необходимо лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение услуги.

Как говорится в сообщении, новый сервис портала упростит этот процесс. Сканы всех документов можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги, сказали в кабмине.

Так, люди с инвалидностью смогут получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, а также взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении.

Отмечается, что аналогичный порядок будет действовать для ветеранов, которые нуждаются в протезно-ортопедических средствах.

Принятое решение - часть масштабной работы, которую ведёт правительство по переводу госуслуг в электронный вид, говорится в сообщении.

Михаил Мишустин

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