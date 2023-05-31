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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Аналитик Костин прогнозирует, что избиратели не поддержат оппозицию на ближайших выборах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционные политические силы не получат поддержку избирателей и останутся вторичными в предстоящих избирательных кампаниях к Единому дню голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"В предстоящей кампании будет снижена эффективность традиционных электоральных стратегий оппозиционных партий. Ранее они действовали в логике: "все вместе против "Единой России" и ее кандидатов". В условиях, когда люди считают, что власть с ситуацией справляется, а "Единая Россия" - это партия власти", такая стратегия неэффективна", - сказал он на круглом столе 31 мая.

По мнению Костина, "для российской оппозиции, если говорить о партийных выборах, предстоящий Единый день голосования будет непростым".

"Эта модель поведения не позволит оппозиции набирать рейтинги, поставив ее в двусмысленное, а значит в неудобное положение. Да, они могут в какой-то степени копировать действия и риторику партии власти, но будут все равно вторичными, и это вряд ли позволит существенно набирать голоса. А критиковать - значит уходить в сторону от того общественного консенсуса, который сейчас есть", - считает аналитик.

ФоРГО Единая Россия Константин Костин
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