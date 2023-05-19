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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Партия "Новые люди" выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" определилась с кандидатом на выборы мэра Москвы.

"Это Владислав Даванков", - сказал лидер партии Алексей Нечаев на конференции в пятницу.

Даванков - вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди".

Ранее он был замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей".

Также 19 мая стало известно, что действующего мэра Сергея Собянина на выборы выдвинет московское отделение "Единой России". Это решение будет принято на партконференции.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Новые люди Владислав Даванков Алексей Нечаев Москва Сергей Собянин
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