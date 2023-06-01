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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Два человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории Шебекинского округа.

"Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел ВСУ шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал в четверг глава региона в свое телеграм-канале.

Он уточнил, что оба пострадавших отправлены в больницу №2 города Белгорода."

"Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток", - уточнил губернатор.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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