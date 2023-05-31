Гладков сообщил о пожаре на предприятии в Шебекине после обстрела

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу и там загорелось одно из предприятий.

"Идет обстрел Шебекино. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", - сказал он во время прямого эфира и пообещал раскрыть подробности позднее.

Ранее 31 мая Гладков сообщал об обстреле Шебекина, пострадавших не было. Утром он сообщил о четырех пострадавших после ночного обстрела.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.