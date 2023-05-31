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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области
Последствия обстрела Шебекина
Фото: ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со среды начнут вывозить детей с приграничных территорий из-за участившихся обстрелов с украинской стороны.

"Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее в среду он сообщил о ночном массированном ударе по городу Шебекино. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

"У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - уточнил губернатор.

По его информации, снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в жилых домах, а также школе и административных зданиях, полностью сгорел магазин.

Белгородская область Грайворон Шебекино дети
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