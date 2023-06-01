Путина постоянно информируют о ситуации в белгородском Шебекино

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Силовые ведомства и белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино Белгородской области, включая меры по временному размещению желающих жителей района, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - сказал Песков журналистам.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют эвакуацию.