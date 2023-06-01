Шебекинские школьники не будут сдавать ЕГЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении освободить от ЕГЭ школьников обстреливаемого Шебекинского городского округа. Это решение было принято после того, как он доложил об обстановке на границе президенту Владимиру Путину.

"Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов", - добавил глава региона.

Он напомнил, что сегодня и завтра сдается единый государственный экзамен по математике.

Ранее предполагалось, что сдача ЕГЭ для шебекинских школьников будет организована в школах соседнего Корочанского района.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области подвергается массированным обстрелам уже несколько дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения. Организована эвакуация детей. Гладков договаривается с другими регионами о временном переселении жителей приграничных территорий Белгородской области.