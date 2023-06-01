Касперский сообщил о заражении шпионской программой iPhone десятков его сотрудников

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководитель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил о целевой кибератаке на технику Apple сотрудников компании; несколько десятков устройств были заражены шпионской программой.

"Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple", - написал он в своем блоге.

Целью атаки, по его данным, было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании - как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена.

"Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое, используя ряд уязвимостей в операционной системе iOS, исполняется на устройстве и устанавливает шпионскую программу", - сообщил Касперский, отметив, что внедрение программы происходит скрытно от пользователя.

"Далее шпионская программа так же незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства", - продолжил он.

В итоге несколько десятков iPhone сотрудников компании "оказались заражены новой, чрезвычайно технологически сложной шпионской программой, получившей название Triangulation ("Триангуляция")".

По данным Касперского, из-за закрытости системы iOS не существует каких-либо стандартных средств операционной системы для выявления и удаления этой шпионской программы.

"Косвенным признаком присутствия Triangulation на устройстве является блокировка возможности обновления iOS", - сообщил Касперский.

Эксперты лаборатории пока не нашли действенного способа удаления шпионской программы без потери пользовательских данных.

"Это можно сделать только при помощи сброса зараженного iPhone до заводских настроек, установки последней версии операционной системы и всего окружения пользователя с нуля. Иначе, даже будучи удаленным из памяти устройства перезагрузкой, троянец-шпион Triangulation способен провести повторное заражение через уязвимости в устаревшей версии iOS", - сообщил глава "Лаборатории Касперского".

1 июня в ФСБ заявили, что раскрыли операцию американских спецслужб, связанную с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple. По данным спецслужбы, в России были заражены несколько тысяч устройств.