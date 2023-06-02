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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Песков прокомментировал призыв Зеленского принять Украину в НАТО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Призывы украинских властей к НАТО принять Украину в альянс свидетельствуют о неготовности и неспособности Киева решать имеющиеся проблемы за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Киеве ждут приглашения в НАТО в 2023 году.

"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - сказал Песков.

Он повторил, что "Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности".

По его словам, эти цели исключают "подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО".

Членство Украины в НАТО было бы одним из главных источников проблем на долгие годы, предупредил он.

"Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет, но, к сожалению, в НАТО музыку заказывает и оплачивает Вашингтон. Европейские государства, к сожалению, лишь являются послушными инструментами в этом оркестре", - добавил он.

Дмитрий Песков НАТО Украина Владимир Зеленский
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