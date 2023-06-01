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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Макрон заявил, что Украина пока не может вступить в НАТО

Он добавил, что Украине нужно обозначить ясные перспективы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В пространстве между условиями, обеспечивающими гарантии безопасности Украины, и возможностью ее полноправного вступления в НАТО должно быть найдено решение, обеспечивающее этой стране немедленную поддержку и ясные перспективы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Полное вступление в НАТО пока недоступно (для Украины - ИФ). Будут обсуждаться перспективы (...). Нужно очень ясное послание немедленных поддержки и гарантий, и необходимы ясные перспективы", - сказал французский президент в четверг на пресс-конференции в Кишиневе, где проходил второй саммит Европейского политического сообщества.

Такие гарантии и такие перспективы, полагает Макрон, может дать Украине готовящийся саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

"Мы работаем над этой темой - гарантиями безопасности для Украины - в тесном взаимодействии с канцлером Шольцем и всеми нашими европейскими партнерами. У меня будет возможность посетить Германию в будущий вторник для более глубоких дискуссий с канцлером в том числе и по этой теме", - сообщил он.

Макрон также ответил на вопрос о возможности контакта с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, "Франция всегда готова разговаривать со всеми". При этом французский лидер напомнил, что с начала событий на Украине он несколько раз общался с Путиным.

"Если такая возможность представится, а также в зависимости от содержания, я этого (разговора - ИФ) не исключаю. Но нет темы для полезного обсуждения", - отметил он.

Однако Макрон добавил, что, если возникнет вопрос о безопасности гражданского ядерного сектора, Запорожской АЭС, или будет продвижение по другим темам, он пойдет на контакт "без всяких колебаний".

Украина Франция Макрон Эмманюэль
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