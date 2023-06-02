Иноагентами признаны журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин

Политолог Дмитрий Орешкин Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов историка Максима Кузахметова, политолога Дмитрия Орешкина, режиссера и сценариста Романа Супера.

Также иноагентами стали издание "Проект" и ООО "Ярновости".

По данным Минюста, проживающий за границей Максим Кузахметов выступал против СВО и заявлял о поддержке властей Украины. Он "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ", говорится в пресс-релизе, и участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов".

Проживающий за границей Дмитрий Орешкин "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, негативно высказывался в отношении Российской Федерации", объяснило ведомство. Ему также вменяется участие "в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ" и заявления в поддержу властей Украины.

По сведениям Минюста, Роман Супер распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти и высказывался против СВО. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, объяснили в ведомстве.

"Издание "Проект" распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовало в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Создатель и главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации и включен в реестр иностранных агентов 15.07.2021. Также в реестр иностранных агентов включены некоторые сотрудники издания", - сообщил Минюст.

ООО "Ярновости" вменено распространение недостоверной информации о политике и решениях российских властей, а также распространение для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.