Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Баданин получил штраф за отсутствие маркировки "иноагента" в соцсетях

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы назначил Роману Баданину (признан в России СМИ-иноагентом) административный штраф в 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в сообщениях, которые он делает в соцсетях. О штрафе "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП).

Роскомнадзор в середине ноября сообщил, что составил соответствующие протоколы о нарушениях на Баданина и Петра Верзилова, который также признан СМИ-иноагентом.

Баданин пытался оспорить свой статус, но Замоскворецкий суд 19 ноября признал законным внесение его в реестр СМИ-иноагентов.

Баданин был главным редактором издания "Проект", которое Генпрокуратура 15 июля 2021 года признала нежелательной для России организацией. В тот же день Баданин и несколько сотрудников "Проекта" были признаны СМИ-иноагентами. Летом 2021 года Баданин покинул Россию.

Петр Верзилов - акционист, участник панк-группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" (признана в России СМИ-иноагентом).

8 ноября за отсутствие маркировки СМИ-иноагента был оштрафован правозащитник Лев Пономарев (одним из первых признанный властями СМИ-иноагентом).

Роман Баданин Чертановский суд Проект Генпрокуратура Роскомнадзор Петр Верзилов

Новости

Фрагмент американской ракеты сблизится с МКС в пятницу

В электросталеплавильном цехе ММК произошел пожар

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

МИД сообщил о планах России снизить зависимость от иностранных платежных систем

Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });