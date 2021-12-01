Баданин получил штраф за отсутствие маркировки "иноагента" в соцсетях

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы назначил Роману Баданину (признан в России СМИ-иноагентом) административный штраф в 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в сообщениях, которые он делает в соцсетях. О штрафе "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП).

Роскомнадзор в середине ноября сообщил, что составил соответствующие протоколы о нарушениях на Баданина и Петра Верзилова, который также признан СМИ-иноагентом.

Баданин пытался оспорить свой статус, но Замоскворецкий суд 19 ноября признал законным внесение его в реестр СМИ-иноагентов.

Баданин был главным редактором издания "Проект", которое Генпрокуратура 15 июля 2021 года признала нежелательной для России организацией. В тот же день Баданин и несколько сотрудников "Проекта" были признаны СМИ-иноагентами. Летом 2021 года Баданин покинул Россию.

Петр Верзилов - акционист, участник панк-группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" (признана в России СМИ-иноагентом).

8 ноября за отсутствие маркировки СМИ-иноагента был оштрафован правозащитник Лев Пономарев (одним из первых признанный властями СМИ-иноагентом).