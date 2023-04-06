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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Греции пообещали Украине посильную помощь без ущерба своей обороноспособности

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Греция не намерена поддерживать Украину в ущерб собственной обороноспособности, заявил в четверг глава греческого оборонного ведомства Никос Панайотопулос.

"Мы передадим Украине что сможем, но это ни в коей мере не должно ослаблять нашу собственную обороноспособность", - приводит в четверг слова министра греческая газета "Катимерини".

Издание напоминает, что в четверг Афины посетил министр обороны Украины Алексей Резников. Греческая сторона в беседах с ним пообещала поставить Киеву БМП советского образца, артиллерию и боеприпасы, а также обеспечить прохождение лечения раненых украинских военных в греческих больницах.

Ранее Россия имела традиционно близкие связи с Грецией и поставляла в эту страну вооружение, отмечает "Катимерини".

Греция Украина
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