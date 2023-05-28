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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено на Кубани до 31 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ливень, град, сильный ветер и подъемы уровня рек прогнозируются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Местами в Краснодарском крае 29, 30 и 31 мая ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий на Кубани до 31 мая продлено штормовое предупреждение.

Как добавили в пресс-службе ведомства, "на реках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Новокубанский, Кавказский, Гулькевический, Курганинский, Усть-Лабинский районы) ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок".

Ранее сообщалось, что около 250 домовладений пострадали от подтоплений на Кубани. В Лабинском и Курганинском районах был введен режим ЧС.

Краснодарский край МЧС РФ
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