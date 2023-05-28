Три сотни домовладений остаются подтопленными на Кубани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Краснодарском крае, подтопленными остаются около 970 придомовых территорий, в том числе почти 300 домовладений, сообщает в воскресенье оперштаб Кубани.

"В Лабинском районе подтоплены 4 населенных пункта. (...) Откачка продолжается, подтоплены 408 придомовых территорий, в том числе 130 домовладений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по откачке воды продолжаются и в Курганинском районе, где подтопленными остаются 561 придомовая территория, в том числе 168 домовладений.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней на территории Краснодарского края прогнозируются ливень, град, сильный ветер и подъемы уровня рек. Из-за непогоды до 31 мая в регионе продлено штормовое предупреждение.