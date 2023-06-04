Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского округа.

"Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища", - написал гон в своем телеграм-канале в воскресенье.

Оперативные службы выехали на место.

"В Муроме бьют по разным частям села. Есть прямое попадание в домовладение без последующего возгорания. В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села", - говорится в сообщении губернатора.

В Новой Таволжанке, по его данным, снарядами повреждена крыша четырехэтажки, жители которой ранее выехали. Также снарядами повреждены дом культуры и центральная площадь.