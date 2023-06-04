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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Белгородский губернатор призвал жителей обстреливаемых районов временно покинуть свои дома

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов, чаще всего подвергающихся обстрелам ВСУ, временно покидать свои дома.

"Вчера погибло два человека. Я уже сообщал об этом. В Безлюдовке и в Новой Таволжанке. Просьба, все те населённые пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что минувшей ночью обстрелам подвергались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Есть много повреждений. Информации о пострадавших нет.

Также Гладков сообщил, что в настоящее время в пунктах временного размещения находится более 4 тыс. человек.

"Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье. Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - также проинформировал губернатор.

Территория Шебекинского городского округа в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения, развернутые как в регионе, так и в других субъектах РФ.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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