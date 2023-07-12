Дума разрешила предлагать бедным жилье по соцнайму не по месту жительства

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит предоставлять нуждающимся россиянам жилье по договору социального найма не только по месту жительства, но и в других населенных пунктах с согласия самих граждан.

Законопроект меняет статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. Нуждающимся смогут предоставить жилье в другом населенном пункте того же муниципального образования только с письменного согласия граждан.

Проект закона внесли в Госдуму в июле 2020 года. Закон должен вступить в силу с сентября 2023 года.