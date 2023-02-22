Вице-премьерам поручено подготовить планы исполнения поручений из послания Путина

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения поручений, которые президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию, сообщила пресс-служба правительства.

"К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных главой государства инициатив со сроками их исполнения и ответственными из числа федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

За первым вице-премьером Андреем Белоусовым закреплены вопросы, связанные с подготовкой дополнительных мер по деофшоризации экономики, с ускорением внесения в Госдуму законопроектов для запуска с апреля 2023 года госпрограммы долгосрочных сбережений граждан, а также с установлением страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений, уточняется в тексте сообщения.

"Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, совместно с главами регионов поручено вице-премьеру Виктории Абрамченко", - говорится в документе.

В ведении замглавы правительства Татьяны Голиковой, курирующей в кабмине социальный блок, - вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО, дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах и другие поручения президента по социальной проблематике, добавили в пресс-службе.

"Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям. Кроме того, он уполномочен курировать вопрос корректировки нормативной базы для закупок автомобилей с комплектном санитарно-диагностического оборудования", - говорится в документе.

Вице-премьер Александр Новак отвечает за обеспечение стабильного финансирования программы бесплатной газификации, в том числе, социальных объектов, отметили в пресс-службе.

"Похожее поручение, но в части озвученной президентом необходимости стабильного обеспечения финансирования программы модернизации систем ЖКХ, Михаил Мишустин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину. В его ведении также вопрос выделения дополнительно 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление в 2023 году общественного транспорта в регионах страны и создания механизма поддержки лучших управленческих муниципальных кадров", - говорится в сообщении.

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплена задача по кураторству реализации задач, поставленных президентом в части системы высшего образования, добавили в пресс-службе.