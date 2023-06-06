В Москве начали изымать из продажи "Мистер Сидр"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор изымает из продажи в Москве алкогольную продукцию после случаев отравления сидром "Мистер Сидр", сообщили в столичном управлении ведомства. Это делается после массового отравления этим сидром людей в Ульяновской и Самарской областях.

Управление Роспотребнадзора вместе с исполнительными органами власти Москвы проводят меры "по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота".

Москвичей призывают не пить "Мистер Сидр" и немедленно сообщать властям, если они заметят его в продаже.

По последним данным, из-за этого сидра в Ульяновской области умерли 18 человек, в Самарской - двое. По фактам возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержан 32-летний индивидуальный предприниматель, наладивший производство напитка в Красноглинском районе Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", выпускающего напиток "Мистер сидр".