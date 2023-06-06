Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

В Москве начали изымать из продажи "Мистер Сидр"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор изымает из продажи в Москве алкогольную продукцию после случаев отравления сидром "Мистер Сидр", сообщили в столичном управлении ведомства. Это делается после массового отравления этим сидром людей в Ульяновской и Самарской областях.

Управление Роспотребнадзора вместе с исполнительными органами власти Москвы проводят меры "по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота".

Москвичей призывают не пить "Мистер Сидр" и немедленно сообщать властям, если они заметят его в продаже.

По последним данным, из-за этого сидра в Ульяновской области умерли 18 человек, в Самарской - двое. По фактам возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержан 32-летний индивидуальный предприниматель, наладивший производство напитка в Красноглинском районе Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", выпускающего напиток "Мистер сидр".

Роспотребнадзор Ульяновская область Самарская область Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Метанол не обнаружен в пробах напитка, которым могли отравиться жители Ульяновской области

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

Три жительницы Пензы госпитализированы с алкогольным отравлением

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Власти начали эвакуацию из подтопленных домов после повреждения Каховской ГЭС

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Глава Новой Каховки заявил, что Каховская ГЭС не подлежит ремонту

Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Военная операция на Украине

Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });