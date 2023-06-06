В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

Власти Новой Каховки готовят эвакуацию людей

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области привело к повышению уровня воды на 5 метров, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"На настоящий момент - около 5 м подъем воды. Прибрежные зоны ниже по течению всех населенных пунктов - Новая Каховка, Днепряны, Корсунка и далее - затоплены. Катастрофа уже есть, избежать смертей удалось только благодаря тому, что и ГЭС выстояла, и службы работают. Люди, которые находятся в непосредственной близости от воды, переводятся в сухие места", - сказал он.

Леонтьев пояснил, что эвакуация части населения готовится, но она не будет масштабной.

Прогнозировать развитие ситуации сложно, возможно продолжение разрушения ГЭС, отметил он. На данный момент уже затоплены канализационные станции, разрушены некоторые линии электропередачи. Более значительных разрушений удалось избежать благодаря тому, что дамба выстояла - разрушены только надводные сооружения.

Ранее Леонтьев сообщил, что из-за обстрела на плотине ГЭС разрушились шандоры - задвижки. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, власти готовы к временной эвакуации прибрежных поселков. Леонтьев предупредил о вероятных проблемах с водоснабжением Крыма.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.