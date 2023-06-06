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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

Глава Крыма не исключил снижения уровня воды в Северо-Крымском канале

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Северо-Крымский канал может начать мелеть в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области, но угрозы подтопления Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", - написал он в Telegram.

По его данным, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров, водохранилища заполнены.

"Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", - отметил Аксенов.

В ночь на 6 июня из-за обстрела разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды в Днепре ниже по течению поднимается.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже сказал, что город имеет свои источники водоснабжения, разрушение Каховской ГЭС на нем не скажется.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепр Северо-Крымский канал Сергей Аксенов Крым Каховская ГЭС Новая Каховка
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