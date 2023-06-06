Три жительницы Пензы госпитализированы с алкогольным отравлением

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Три случая отравления алкогольными напитками зафиксированы в Пензенской области, сообщает региональное следственное управление СКР во вторник.

По данным следствия, 2 июня две жительницы Пензы 17 и 18 лет выпили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из торговых точек города. Они были госпитализированы с симптомами отравления.

Кроме того, 3 июня в Бессоновском районе Пензенской области во время празднования дня рождения 17-летняя жительница Пензы выпила алкоголь, также приобретенный в одной из сетевых торговых точек областного центра. Девушка была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Из торговых точек, где девушки приобретали алкогольные напитки, сотрудники полиции изъяли более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. СУ СКР не уточняет, какой именно алкоголь пили пострадавшие.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской и Самарской областях. В частности, по последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них скончались. В Самарской области два человека умерли, 14 госпитализированы.

Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Также известно об отравлении суррогатным алкоголем в Нижегородской области, есть летальные исходы. По данным регионального СУ СКР, отравившиеся - жители города Богородска.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".