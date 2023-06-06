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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

В Ульяновской области насмерть отравились алкоголем уже 18 человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Ульяновской области алкогольное отравление получил уже 51 человек, 18 из них умерли, сообщил региональный.

Случаи отравления были выявлены с 4 по 6 июня. Отравление проходит в тяжелой форме, отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 40 случаях отравления и 16 погибших.

И.о министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сказала, что для лечения отравившихся в регионе развернуто 88 коек.

"Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика",- сообщила она.

Минздрав направил специальные инструкции для экипажей скорой медицинской помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии.

Из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог, проводятся телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами по дальнейшему ведению пациентов и осуществлению координации на месте.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской и Самарской областях. Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Также известно об отравлении суррогатным алкоголем в Нижегородской области, есть летальные исходы.

О случаях смертельного отравления алкоголем в Ульяновской и Самарской областях стали сообщать 5 июня. По версии следствия, отравившиеся пили слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр", произведенный в Самарской области. Предприниматель, производивший напиток, задержан. Расследуется уголовное дело.

Минздрав Ульяновская область Удмуртия Самарская область Нижегородская область
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