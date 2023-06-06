Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстрелах за сутки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате обстрелов территории Белгородской области за минувшие сутки были ранены два человека, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти", - написал он.

Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.

Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" - зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. По селу Муром выпущено 20 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник с беспилотников сбрасывал взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений. По селу Красное выпущено пять минометных снарядов, по поселку Ленинский - семь, по хуторам Терезовка и Балки - восемь и шесть соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, написал губернатор.

Над Белгородом, по данным Гладкова, за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО по воздушным целям. Пострадавших нет, осколки повредили два служебных автомобиля.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено девять минометных и пять артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Драгунское противник сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотника. В результате поврежден один из энергетических объектов. Пострадавших нет", - сообщил Гладков.

По его данным, в результате работы ПВО в посёлке Разумное осколками повреждены одно домовладение, ЛЭП и 11 автомобилей. Никто не пострадал.

В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

"В Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилётов. Из них 42 пришлось на село Глотово - били из миномета. Пострадал 14-летний мальчик", - написал глава региона.

Здесь повреждения получили производственное помещение сельхозпредприятия и одно частное домовладение.

Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка. Пострадавших и разрушений нет. По окраинам сёл Сподарюшино и Почаево также били из миномета - зафиксированы один и два прилёта соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое. Пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.