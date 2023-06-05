Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Воздушная цель поражена, осколки повредили две машины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели, подлетавшей к городу, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Осколками повреждено 2 автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.

Ранее губернатор суммировал в своем канале информацию об обстрелах области за минувшие сутки.

В ночь на 5 июня он рассказал, что в Белгородском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство на энегертический объект, на объекте начался пожар.