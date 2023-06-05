Белгородский губернатор рассказал о совершенных за минувшие сутки обстрелах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обобщил информацию о массовых обстрелах территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

В Шебекине зафиксированы многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется.

По селам Графовка и Безлюдовка выпущено три и два артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром - 140 прилетов. "Обстрелы велись с помощью РСЗО "Град", миномета и ствольной артиллерии. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется, один дом имеет значительные повреждения", - сообщил Гладков.

В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры.

По хуторам Панков и Стадников выпущено 5 и 11 минометных снарядов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

"На территории городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по его данным, по селу Нечаевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. Пострадавших и повреждений нет. В селе Драгунское противник сбросил два самодельных взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал, поврежден один из энергетических объектов.

"В результате работы ПВО один из осколков упал на участок автодороги в поселке Разумное. В это время по дороге проезжал автомобиль. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением поясничного отдела доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - отметил губернатор.

В Борисовском районе из миномета обстреляли село Казачье Рудченское. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе за прошедшие сутки зафиксировано девять прилетов. "Три из них пришлись по хутору Старый, шесть - по селу Тишанка. Били из миномёта. Пострадавших нет. В Тишанке поврежден стеклопакет в одном домовладении", - проинформировал Гладков.

Кроме того, в Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилетов. Били из миномета. Никто не пострадал. По территории КПП выпущено девять минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет, отметил Гладков.