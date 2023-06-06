Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет

Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет
Фото: Татьяна Симоненкова/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что в настоящее время на территории региона противника нет.

"Все сложные события максимально быстро пытаемся довести до вас. Понимаем, что жителям Белгородской области и ее приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет", - сказал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее оперштаб региона предупредил о распространении ложной информации о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника.

"В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках", - говорится в сообщении оперштаба.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о гибели 71 российского военного при отражении наступления ВСУ

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях

Число погибших из-за суррогатного сидра в Ульяновской области достигло 20

Захар Прилепин награжден орденом Мужества

Военная операция на Украине

С затопленных территорий за Каховской ГЭС вывезли около 900 человек

Подъем уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг максимальной отметки в 11 метров

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу антикоррупционного главка МВД РФ Сугробова

Москалькова выявила переполненные СИЗО в 22 регионах и Москве

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });