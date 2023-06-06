Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет

Фото: Татьяна Симоненкова/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что в настоящее время на территории региона противника нет.

"Все сложные события максимально быстро пытаемся довести до вас. Понимаем, что жителям Белгородской области и ее приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет", - сказал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее оперштаб региона предупредил о распространении ложной информации о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника.

"В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных групп противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках", - говорится в сообщении оперштаба.