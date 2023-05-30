Эксперты отметили усиление колебания цен на зерно в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Колебание цен на зерно в РФ на минувшей неделе резко усилилось, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Это явление эксперты связывают с ожиданием новаций в расчетах экспортной пошлины.

Как сообщалось, с 7 июня пошлина будет рассчитываться с учетом новых базисных цен. На пшеницу цена повысится до 17 тыс. рублей с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – с 13,875 тыс. рублей до 15, 875 тыс. рублей.

Так, цены на пшеницу 3 класса резко восстановились в центре – на 565 рублей, до 11 533 рублей за тонну, в Поволжье рост составил 350 рублей, до 11 375 рублей, в Сибири –135 рублей, до 11 183 рублей. На Урале рост был слабым. В то же время в Черноземье цены снизились на 140 рублей, до 11 500 рублей, на юге - на 100 рублей, до 13 317 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса выросли везде, кроме юга, где они снизились на 150 рублей, до 12 017 рублей за тонну. На Урале рост составил 350 рублей, до 10 683 рублей, в Поволжье - 315 рублей, до 9 538 рублей, в центре - на 300 рублей, до 9 700 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 9 470 рублей, в Сибири - на 100 рублей, до 10 517 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса менялись тоже разнонаправленно: от снижения в центре на 135 рублей, до 8 370 рублей, до роста на юге на 335 рублей, до 10 800 рублей.

Цены на фуражный ячмень на юге после снижения резко развернулись вверх - сразу на 1 400 рублей, до 12 233 рублей. В Поволжье рост достиг 1 090 рублей, до 9 950 рублей, в Сибири - 335 рублей, до 8 817 рублей. В Черноземье цены снизились на 170 рублей, до 8 390 рублей. В остальных регионах динамика была слабой.

Цены на продовольственную рожь снизились в Черноземье на 200 рублей, до 7 990 рублей, выросли в Сибири на 135 рублей, до 7 883 рублей.

Цены кукурузу выросли везде: на юге - на 815 рублей, до 13 067 рублей, в Черноземье - на 780 рублей, до 10 080 рублей, в центре - на 485 рублей, до 10 067 рублей, в Поволжье - на 200 рублей, до 10 167 рублей за тонну.