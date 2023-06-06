Что произошло за день: вторник, 6 июня

Затопление населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС, сообщение Минобороны РФ о попытках наступления ВСУ, новые данные об отравлении сидром в регионах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате разрушения Каховской ГЭС произошло затопление населенных пунктов. В частности, в Новой Каховке днем уровень воды поднялся до 12 метров, а город Алешки затоплен почти полностью. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС не подлежит ремонту. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона совершила подрыв сооружений Каховской ГЭС. Возбуждено дело о теракте.

- Сергей Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях. Глава Минобороны РФ сообщил, что украинские военные не добились успеха и потеряли до 3 715 военнослужащих. По его словам, при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения.

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противника на территории региона нет. По его данным, за минувшие сутки в результате обстрелов были ранены два человека, во вторник система ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям.

- Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром. По данным Роспотребнадзора, из оборота изъято 37,6 тысячи литров потенциально опасного напитка. По последним данным, в Ульяновской области зарегистрирован 51 случай отравления алкоголем, погибли 20 человек. В Удмуртии умер один из двоих отравившихся, в Самарской области - семеро погибших. Один случай отравления выявлен в Чувашии.

- Экс-главу антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова освободили из колонии досрочно. Мосгорсуд 27 апреля 2017 года приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток. Верховный суд России в декабре 2017 года сократил срок наказания до 12 лет колонии строгого режима.

- Инвесторы вывели $791,6 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Накануне стало известно, что Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпэна Чжао обвиняют в 13 случаях нарушения правил работы с ценными бумагами.