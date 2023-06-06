Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу об отравлении суррогатом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу владельца ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр", употребление которого вызвало волну отравлений.

"Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области, подозреваемому предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным региональной прокуратуры, в судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с возможностью пользоваться телефонной связью с выходом в интернет. Обвиняемый сказал, что намерен сотрудничать со следствием.

В настоящее время известно об отравлениях жителей в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, а также в Удмуртии, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Возбуждены уголовные дела об оказании некачественных услуг. Полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота в регионах: проверяется транспорт, складские помещения и торговые объекты. В частности, на производстве в Самаре изъято 25 тыс. литров продукции. По данным Роспотребнадзора, из оборота изъято 37,6 тысяч литров потенциально опасного напитка.

По результатам экспертиз, в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр".

Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца предприятия Анара Гусейнова к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.